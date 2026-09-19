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За секунду до збиття: "Флеш" показав, як український перехоплювач знищив "Герань-5"

23:44 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
За секунду до збиття: "Флеш" показав, як український перехоплювач знищив "Герань-5" Фото: радник президента України Сергій Бескрестнов (t.me/serhii_flash)
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Український реактивний дрон-перехоплювач успішно збив ворожий реактивний дрон "Герань-5".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

"Підтверджую. Реактивний перехоплювач працює. Запас швидкості для різних цілей є достатнім", - написав Бескрестнов.

За його словами, над виробом ще є над чим працювати, але він уже є функціональним, реальним і готовим до подальших доопрацювань.

Флеш також зазначив, що, на жаль, не може публічно подякувати всім, хто працював над створенням і виготовленням цього перехоплювача.

За секунду до збиття: &quot;Флеш&quot; показав, як український перехоплювач знищив &quot;Герань-5&quot;Фото: російський дрон за момент за збиття перехоплювачем (t.me/serhii_flash)

Разом з повідомленням Бескрестнов опублікував фото ворожого дрона "Герань-5" - знімок зроблений за секунду до його збиття.

Нагадаємо, того ж дня СБУ вже збивала реактивну "Герань-5" українським перехоплювачем - за словами президента, це був уже другий такий успіх військової контррозвідки за день.

Раніше того ж дня Зеленський також показав перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими перехоплювачами - за його словами, військова контррозвідка вже має хороший результат у протидії таким дронам.

Днями глава держави також підтверджував успішні випробування одразу двох вітчизняних перехоплювачів, які збили російський реактивний "Шахед". Президент подякував розробникам і наголосив, що виробництво таких засобів масштабуватимуть, аби дати Україні більше захисту перед зимою.

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