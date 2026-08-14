ua en ru
Пт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ігнат уточнив слова про "дві третини реактивних дронів" під час атак РФ

15:36 14.08.2026 Пт
2 хв
Ситуація з цим видом озброєння динамічно змінюється
aimg Олена Бджола
Ігнат уточнив слова про "дві третини реактивних дронів" під час атак РФ Фото: російський реактивний "Шахед" (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

"Шахеди" з реактивними двигунами іноді становлять до двох третин під час російських ударів по Україні. Проте не кожного разу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у Facebook.

Ігнат уточнив дані про реактивні "Шахеди"

Раніше слова Ігната інтерпретували як "до двох третин реактивних дронів РФ" під час однієї атаки.

Полковник навів коректні дані щодо "Шахедів" з реактивним двигуном.

"Під час деяких атак реактивні БпЛА Росії становлять до двох третин від загальної кількості застосованих дронів", - зазначив він.

Ситуація змінюється

Але Ігнат зауважив, що ситуація динамічно змінюється.

"Противник збільшує відсоток реактивних БпЛА. Скажімо, у липні застосував у 5 разів більше реактивних БпЛА, ніж у червні", - уточнив він.

Також Ігнат додав, що у серпні Росія запускає більше звичайних "Шахедів".

"Наприклад, під час нічної атаки 14 серпня росіяни застосували 108 БпЛА. Понад 30 із них - реактивні!", - каже він.

Реактивні "Шахеди" проти України

Раніше РБК-Україна писало, що "Шахеди" з реактивними двигунами важко перехопити. Тому Росія все частіше робить ставку саме на такий вид озброєння для використання проти України.

Також РФ розширює інфраструктуру на своїх авіабазах для підтримки запуску реактивних безпілотників. Для цього використовуються довгі рейки, які розганяють дрон перед ввімкненням двигуна.

Ще повідомлялося, що українська компанія SkyFall створила новий швидкісний дрон-перехоплювач P1-SUN Jetkiller, здатний ефективно знищувати російські "Шахеди" з реактивними двигунами.

Нагадаємо, що Кремль зосередив зусилля на нарощуванні виробництва реактивних дронів. Це стало прямою відповіддю на активний розвиток Україною власних дронів-перехоплювачів.

Крім того, Росія 28 липня атакувала Харків реактивним безпілотником типу "Шахед". Дрон влучив у житлову п'ятиповерхівку, виникла пожежа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Повітряні сили України Війна Росії проти України
Новини
"Аргументи божевільного": у Польщі розкритикували заяву ексміністра щодо ракет для України
"Аргументи божевільного": у Польщі розкритикували заяву ексміністра щодо ракет для України
Аналітика
Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G