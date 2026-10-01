Рубіо "вигнав" делегацію Ірану зі США, - Axios

У понеділок держсекретар США Марко Рубіо вимагає від іранської делегації на Генасамблеї ООН негайно залишити країну після того, як переговори зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як пише видання, у понеділок вранці Білий дім вважав, що під час переговорів з Іраном протягом дня може бути досягнуто прогресу. Однак до кінця дня стало зрозуміло, що переговори зайшли в глухий кут.

Потім у понеділок увечері, за наказом Рубіо, місія США при ООН повідомила іранську місію при ООН, що делегація глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі має негайно залишити Нью-Йорк.

"Держсекретар Рубіо вислав іранську делегацію, яка надто довго там знаходилася. Генеральна асамблея ООН закінчилася, тому їм настав час їхати", - розповів американський чиновник.

За підсумками іранська делегація, включаючи Арагчі, вирушила в аеропорт через кілька годин і у вівторок о 01:20 ранку сіла на рейс з Нью-Йорка в Доху.

Друге джерело підтвердило, що США вимагали від іранської делегації залишити країну, але додало, що Арагчі в будь-якому разі мав повернутися до Тегерана в понеділок увечері.

За інформацією регіональних джерел, катарські посередники продовжують переговори з обома сторонами про запропонований компроміс.

"Можливо, я їх підірву. Ми повинні ухвалити це рішення. Ми або підірвемо їх, або укладемо угоду. Але час наближається. Так чи інакше, це дуже скоро закінчиться", - сказав президент США Дональд Трамп журналістам у середу, відповідаючи на питання про те, як він може укласти угоду з режимом, який він називає.