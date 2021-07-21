Авария на химзаводе и ограбление банка в Киеве: новости за 20 июля

Под Ровно произошла авария на химзаводе, в Украине начался пятый этап COVID-вакцинации, в Киеве ограбили банк. Подробнее о том, что произошло во вторник, 20 июля - в материале РБК-Украина.

В Киеве ограбили банк. Женщина бросила в отделение "коктейль Молотова"

Во вторник, 20 июля, в Киеве ограбили банк "Укрсиббанк". Женщина бросила "коктейль Молотова" и под угрозой пистолета забрала деньги у кассиров. На месте правоохранители предварительно установили, что в помещение банка вошла неизвестная и бросила "коктейль Молотова", а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требования и немедленно вызвали полицию, которая прибыла по адресу и у выхода задержала злоумышленницу.

В полиции сообщили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Под Ровно произошла авария на химзаводе

20 июля около 17:00 на заводе "Ривноазот" произошла авария. Над территорией предприятия поднялось огромное оранжевое облако. Как сообщили в Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами.

По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывных предприятиях или взрывчатых цехах). Проводятся следственные действия. В настоящее время жертв в результате аварии нет. По информации ГСЧС, выбросы газа не представляют угрозы жизни и здоровья населению.

Козак о силовом возврате Донбасса в Украину: Россия не будет безучастной

Если Украина решится на силовой возврат оккупированного Донбасса, Российская Федерация не будет безучастной. Особенно, если на это пойдут те, кто "устраивает националистические силовые акции на улицах Киева". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака.

По его словам, в случае активизации военных действий со стороны Украины возникнет ситуация с "признаками геноцида".

В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации

В Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут получить все желающие, в возрасте от 18 лет.

В связи с началом пятого этапа больше не нужно записываться через портал или приложение "Дія". Теперь прививки доступны всем желающим.

Миллиардер Безос слетал в космос: захватывающее путешествие самого богатого человека в мире

Джефф Безос, самый богатый человек в мире, отправился в космос во вторник, 20 июля, утром на суборбитальной ракете New Shepard своей компании Blue Origin. В этом полете приняли участие еще три пассажира - его брат Марк, 82-летняя астронавт Уолли Фанк и 18-летний выпускник голландской средней школы Оливер Деймен.

Это первая миссия, когда компания отправила людей в космос. При этом Безос стал вторым миллиардером, запустившим ракету, которую он помог финансировать, после того, как основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон 11 июля запустил в космос ракету своей компании.

Бой Усика и Джошуа официально подтвержден: стала известна дата

Украинский боксер Александр Усик подписал контракт на бой с британским супертяжеловесом Энтони Джошуа. Поединок пройдет в Британии.

Сообщается, что боксерский поединок Усика и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм". На кону будут чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. Украинец является обязательным претендентом на титульный бой WBO.

В Украине резко похолодает

Погода в Украине в ближайшие сутки принесет сильные дожди и ливни практически во все области страны. Ситуацию будет усложнять сильный штормовой ветер и шквалы.

Кроме того, во многих областях резко снизится температура воздуха.