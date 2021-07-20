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Авария на химзаводе под Ровно: полиция возбудила уголовное дело

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Ровно, Вторник 20 июля 2021 20:45
Авария на химзаводе под Ровно: полиция возбудила уголовное дело Фото: по факту аварии на "Ривнеазот" возбуждено уголовное дело (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Дмитрий Кузнецов

По факту аварии на химзаводе "Ривнеазот" возбуждено уголовное производство. По предварительным данным, причиной стала разгерметизация трубопровода на участке подогрева хвостовых газов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Правоохранители предварительно установили, что в цеху по производству азотной кислоты произошла аварийная остановка агрегата. На участке подогрева хвостовых газов произошла разгерметизация трубопровода.

По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывных предприятиях или взрывчатых цехах). Проводятся следственные действия.

В настоящее время жертв в результате аварии нет. По информации ГСЧС, выбросы газа не представляют угрозы жизни и здоровья населению.

Фото: по факту аварии на "Ривнеазот" возбуждено уголовное дело (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Напомним, около 17:00 на заводе "Ривноазот" произошла авария. Над территорией предприятия поднялось огромное оранжевое облако.

Как сообщили в Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами.

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полиция авария Ровенская область
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Авария на химзаводе под Ровно: полиция возбудила уголовное дело
Авария на химзаводе под Ровно: полиция возбудила уголовное дело
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