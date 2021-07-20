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Козак о силовом возврате Донбасса в Украину: Россия не будет безучастной

Новина українською →
Москва, Вторник 20 июля 2021 16:26
Козак о силовом возврате Донбасса в Украину: Россия не будет безучастной Фото: замглавы администрации президента России Дмитрий Козак (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Если Украина решится на силовой возврат оккупированного Донбасса, Российская Федерация не будет безучастной. Особенно, если на это пойдут те, кто "устраивает националистические силовые акции на улицах Киева".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака изданию Politique Internationale, которое опубликовано на сайте посольства России во Франции.

По его словам, в случае активизации военных действий со стороны Украины якобы возникнет ситуация с "признаками геноцида".

"К сожалению, в Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, которые готовы и на такие действия. И, как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может. В случае если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество", - отметил Козак.

Напомним, в апреле он заявлял, что Россия в случае необходимости "станет на защиту" жителей Донбасса.

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Российская Федерация Донбасс Кремль
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