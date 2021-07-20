Завтра в Украине резко похолодает, но не везде: где изменится погода

В Украину завтра придут дожди с грозами во все регионы. Кроме того, во многих областях резко снизится температура воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Где похолодает?

Снижение температуры воздуха ожидается на севере страны, в центральных регионах и на западе.

Так, в северных и центральных областях днем будет +22-24 градуса, ночью воздух опустится до +16-18 градусов.

При этом в Киеве ожидается +21-23 днем и +17-19 ночью.

Показатели термометров в западных областях будут держаться днем на уровне +22-24 градуса. Однако ночью будет значительно прохладнее - прогнозируют +13-15 градусов.

Где удержится жара?

При этом в восточных областях днем будет жарче всего по Украине. Например, в Луганской области температура будет достигать +34 градусов днем.

Несколько снизится температура в приморских регионах. Там прогнозируют +26-28 градусов днем и +19-21 ночью.

Теплее всего будет в Крыму, где воздух прогреется до +30-32 градусов, а ночью будет держаться на уровне +22-24 градуса.