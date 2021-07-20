Бой Усика и Джошуа официально подтвержден: стала известна дата
Фото: боксер Александр Усик (Виталий Носач/РБК-Украина)
Украинский боксер Александр Усик подписал контракт на бой с британским супертяжеловесом Энтони Джошуа. Поединок пройдет в Британии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Усика.
Сообщается, что боксерский поединок Усика и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм". На кону будут чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. Украинец является обязательным претендентом на титульный бой WBO.
Примечательно, что Усик провел в супертяжелом дивизионе только два боя. В первом он победил Чазза Уизерспуна, во втором - Дерека Чисору, после чего взял титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Напомним, ранее эту дату называл промоутер британского боксера Эддин Хирн.