Бой Усика и Джошуа официально подтвержден: стала известна дата

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Усика.

Сообщается, что боксерский поединок Усика и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм". На кону будут чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. Украинец является обязательным претендентом на титульный бой WBO.

Примечательно, что Усик провел в супертяжелом дивизионе только два боя. В первом он победил Чазза Уизерспуна, во втором - Дерека Чисору, после чего взял титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.