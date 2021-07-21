Аварія на хімзаводі та пограбування банку в Києві: новини за 20 липня

Під Рівним сталася аварія на хімзаводі, в Україні почався п'ятий етап COVID-вакцинації, в Києві пограбували банк. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 20 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Під Рівним сталася аварія на хімзаводі

21 липня близько 17:00 на заводі "Рівноазот" сталася аварія. Над територією підприємства піднялася величезна помаранчева хмара. Як повідомили в Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), сталася розгерметизація трубопроводу з нітрозних газами.

За фактом аварії порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 273 КК України (порушення правил безпеки на вибухових підприємствах або вибухових цехах). Проводяться слідчі дії. На цей час жертв в результаті аварії немає. За інформацією ДСНС, викиди газу не становлять загрози життю і здоров'я населенню.

У Києві пограбували банк. Жінка кинула в відділення "коктейль Молотова"

Сьогодні в Києві пограбували банк "Укрсіббанк". Жінка кинула "коктейль Молотова" і під погрозою пістолета забрала кошти у касирів. На місці правоохоронці попередньо встановили, що до приміщення банку увійшла невідома та кинула підпалену пляшку з рідиною, а далі почала погрожувати зброєю і вимагати гроші. працівники установи виконали її вимогу та негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу та біля виходу затримала зловмисницю.

У поліції повідомили, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Козак про силове повернення Донбасу до України: Росія не буде байдужою

Якщо Україна зважиться на силове повернення окупованого Донбасу, Російська Федерація не буде байдужою. Особливо, якщо на це підуть ті, хто "влаштовує націоналістичні силові акції на вулицях Києва". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака.

За його словами, у разі активізації військових дій з боку України виникне ситуація з "ознаками геноциду".

В Україні почався п'ятий етап COVID-вакцинації

В Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавіруса. Щеплення можуть отримати всі охочі, віком від 18 років.

У зв'язку з початком п'ятого етапу більше не потрібно записуватися через портал або додаток "Дія". Тепер щеплення доступні всім бажаючим.

Мільярдер Безос злітав в космос: захоплююча подорож найбагатшої людини у світі

Джефф Безос, найбагатша людина у світі, відправився в космос у вівторок, 20 липня, вранці на суборбітальній ракеті New Shepard своєї компанії Blue Origin. У цьому польоті взяли участь ще три пасажири - його брат Марк, 82-річна астронавт Уоллі Фанк і 18-річний випускник голландської середньої школи Олівер Деймен.

Це перша місія, коли компанія відправила людей в космос. При цьому Безос став другим мільярдером, що запустив ракету, яку він допоміг фінансувати, після того, як засновник Virgin Galactic Річард Бренсон 11 липня запустив в космос ракету своєї компанії.

Бій Усика і Джошуа офіційно підтверджено: стала відома дата

Український боксер Олександр Усик підписав контракт на бій з британським суперважковаговиком Ентоні Джошуа. Поєдинок пройде в Британії.

Повідомляється, що боксерський поєдинок Усика і Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на арені футбольного клубу "Тоттенхем". На кону будуть чемпіонські титули в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO. Українець є обов'язковим претендентом на титульний бій WBO.

В Україну йдуть моторошні зливи

Погода в Україні у найближчу доби принесе сильні дощі та зливи практично в усі області країни. Ситуацію ускладнюватиме сильний штормовий вітер і шквали.

Крім того, в багатьох областях різко знизиться температура повітря.