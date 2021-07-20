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В Киеве ограбили банк. Женщина бросила в отделение "коктейль Молотова"

Новина українською →
Киев, Вторник 20 июля 2021 12:25
В Киеве ограбили банк. Женщина бросила в отделение "коктейль Молотова" Фото: в Киеве ограбили "Укрсиббанк" (wikipedia)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Киеве ограбили банк "Укрсиббанк". Женщина бросила "коктейль Молотова" и под угрозой пистолета забрала деньги у кассиров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.

На месте правоохранители предварительно установили, что в помещение банка вошла неизвестная и бросила "коктейль Молотова", а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требования и немедленно вызвали полицию, которая прибыла по адресу и у выхода задержала злоумышленницу.

В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

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