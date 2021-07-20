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Под Ровно произошла авария на химзаводе

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Ровно, Вторник 20 июля 2021 18:21
Под Ровно произошла авария на химзаводе Фото: Под Ровно произошла авария на химзаводе (0362.ua)
Автор: РБК-Украина

Под городом Ровно на заводе "Ривнеазот" произошла авария. В результате над заводом образовалось огромное оранжевое облако, которое разносит ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.

"На ЗАО "Ривнеазот" произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты. Пострадавших нет. Ситуация локализована силами работников предприятия", - написал он.

При том Коваль отметил, что єкологическая инспекция уже занимается оценкой угрозы.

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Posted by Рівне Медіа on Tuesday, July 20, 2021

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