Под Ровно произошла авария на химзаводе
Фото: Под Ровно произошла авария на химзаводе (0362.ua)
Под городом Ровно на заводе "Ривнеазот" произошла авария. В результате над заводом образовалось огромное оранжевое облако, которое разносит ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.
"На ЗАО "Ривнеазот" произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты. Пострадавших нет. Ситуация локализована силами работников предприятия", - написал он.
При том Коваль отметил, что єкологическая инспекция уже занимается оценкой угрозы.
З місця вибуху на Рівнеазоті Попередньо - вибухнув паропровід на агрегаті виробництва азотної кислотиPosted by Рівне Медіа on Tuesday, July 20, 2021