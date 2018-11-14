Аудиозапись убийства Хашкаджи шокировала офицера разведслужбы Саудовской Аравии

Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

Сотрудник разведслужбы королевства после услышанного сказал, что "у преступника, скорее всего, героиновая зависимость"

Сотрудник разведывательной службы Саудовской Аравии был шокирован услышанным на аудиозаписи убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

По словам Эрдогана, сотрудник разведслужбы королевства после услышанного сказал, что "у преступника, скорее всего, героиновая зависимость, потому что на такое способен только такой человек".

"Мы предоставили аудиозапись всем тем, кто попросил, наша разведывательная организация не пытается скрыть что-либо. Кроме Саудовской Аравии, запись также прослушали США, Франция, Канада, Германия и Великобритания. Офицер саудовской разведки был в шоке от того, что он на ней услышал", - заявил он.

Отметим, ранее Эрдоган заявил, что среди 18 задержанных человек в Саудовской Аравии есть убийца журналиста Джамаля Хашкаджи.

Напомним, также Эрдоган заявлял, что приказ об убийстве саудовского журналиста был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии. В частности, приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Добавим, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявлял, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

