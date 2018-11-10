Эрдоган рассказал о местонахождении убийцы Хашкаджи

Среди 18 задержанных человек в Саудовской Аравии есть убийца журналиста
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что среди 18 задержанных человек в Саудовской Аравии есть убийца журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Daily Saba.
Эр-Рияд знает, что среди 15 саудитов, которые прибыли накануне пропажи журналиста 2 октября, есть его убийца, заявил президент Турции.
15 человек, которые прибыли в Стамбул и которые находятся среди 18 задержанных саудовскими властями, точно знают, кто убил Джамаля Хашкаджи и где его тело. Саудовская Аравия может узнать это, заставив говорить этих 15 человек, - сказал Эрдоган.
Он уверен, что убийца находится среди них, добавив, что "нет нужды искать его где-то еще".
Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии. В частности, приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.
Добавим, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявлял, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.