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Эрдоган рассказал о местонахождении убийцы Хашкаджи

Новости » Общество    10.11.2018 - 18:22
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)

Среди 18 задержанных человек в Саудовской Аравии есть убийца журналиста

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что среди 18 задержанных человек в Саудовской Аравии есть убийца журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Daily Saba.

Эр-Рияд знает, что среди 15 саудитов, которые прибыли накануне пропажи журналиста 2 октября, есть его убийца, заявил президент Турции.

15 человек, которые прибыли в Стамбул и которые находятся среди 18 задержанных саудовскими властями, точно знают, кто убил Джамаля Хашкаджи и где его тело. Саудовская Аравия может узнать это, заставив говорить этих 15 человек, - сказал Эрдоган.

Он уверен, что убийца находится среди них, добавив, что "нет нужды искать его где-то еще".

Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии. В частности, приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Добавим, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявлял, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.
 

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Новости Украины Саудовская АравияРеджеп Тайип ЭрдоганДжамаль Хашкаджи
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