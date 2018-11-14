Аудіозапис вбивства Хашкаджі шокував офіцера розвідслужби Саудівської Аравії

Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

Співробітник розвідслужби королівства після почутого сказав, що "у злочинця, швидше за все, героїнова залежність"

Співробітник розвідувальної служби Саудівської Аравії був шокований почутим на аудіозаписі вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

За словами Ердогана, співробітник розвідслужби королівства після почутого сказав, що "у злочинця, швидше за все, героїнова залежність, тому що на таке здатна тільки така людина".

"Ми надали аудіозапис всім тим, хто попросив, наша розвідувальна організація не намагається приховати що-небудь. Крім Саудівської Аравії, запис також прослухали США, Франція, Канада, Німеччина і Великобританія. Офіцер саудівської розвідки був в шоці від того, що він почув", - заявив він.

Зазначимо, раніше Ердоган заявив, що серед 18 затриманих осіб у Саудівській Аравії є вбивця журналіста Джамаля Хашкаджі.

Нагадаємо, також Ердоган заявляв, що наказ про вбивство саудівського журналіста був відданий високопоставленим представником уряду Саудівської Аравії. Зокрема, наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассирі.

Додамо, голова турецької партії Vatan Догові Перинчек заявляв, що тіло вбитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.