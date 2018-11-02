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Убийство Хашкаджи заказало высшее руководство Саудовской Аравии, - Эрдоган

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 21:58
Фото: Реджеп Эрдоган (twitter.com_jhahnEU)
Фото: Реджеп Эрдоган (twitter.com_jhahnEU)

Президент Турции заявил, что убийство журналиста необходимо расследовать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Washington Post.

Эрдоган заявил, что убийство журналиста необходимо расследовать. Президент сказал, что дружба Турции с Эр-Риядом не означает, что Турция может закрыть глаза на убийство журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Также ранее в США заявили, что не оставят убийство Хашкаджи без ответа.

Отметим, саудовский принц в разговоре с советником Трампа назвал Хашкаджи "опасным исламистом". 

Напомним, РБК-Украина писало, что приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Добавим, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявлял, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

Позже появилась информация о том, что тело журналиста расчленили, а его лицо изуродовали. 

 

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