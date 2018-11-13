ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Стали известны подробности о заказчике убийства Хашкаджи

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 11:54
Стали известны подробности о заказчике убийства Хашкаджи
Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Командированные в Турцию американские разведчики считают, что под "боссом" подразумевается наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Убийцы саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи упомянули о "боссе" во время звонка старшему группы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

По данным издания, в аудиозаписи убийства журналиста Хашкаджи те, кто его убили, просили человека, которому отчитывались о проделанной работе, "рассказать его боссу". Командированные в Турцию американские разведчики, которые участвуют в расследовании, считают, что под "боссом" подразумевается наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. ​

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что среди 18 задержанных человек в Саудовской Аравии есть убийца журналиста Джамаля Хашкаджи.

Также ранее Эрдоган заявлял, что приказ об убийстве саудовского журналиста был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии. В частности, приказ об убийстве Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Добавим, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявлял, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.
 

Глава МИД Великобритании отправился в Саудовскую Аравию говорить об убитом Хашкаджи Стали известны последние слова убитого журналиста Хашкаджи
Новости Украины Джамаль ХашкаджиСаудовская Аравия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь