Стали известны подробности о заказчике убийства Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Командированные в Турцию американские разведчики считают, что под "боссом" подразумевается наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Убийцы саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи упомянули о "боссе" во время звонка старшему группы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

По данным издания, в аудиозаписи убийства журналиста Хашкаджи те, кто его убили, просили человека, которому отчитывались о проделанной работе, "рассказать его боссу". Командированные в Турцию американские разведчики, которые участвуют в расследовании, считают, что под "боссом" подразумевается наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. ​

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что среди 18 задержанных человек в Саудовской Аравии есть убийца журналиста Джамаля Хашкаджи.

Также ранее Эрдоган заявлял, что приказ об убийстве саудовского журналиста был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии. В частности, приказ об убийстве Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Добавим, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявлял, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

