Приказ об убийстве журналиста Хашкаджи отдал советник судовского принца

Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Исполнением занимался атташе саудовского генконсульства в Стамбуле Ахмед Абдулла Альмузаини

Приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на турецкие издания Sabah и Hurriyet.

По их данным, исполнением занимался атташе саудовского генконсульства в Стамбуле Ахмед Абдулла Альмузаини. Отмечается, что он находился в консульстве 28 сентября, когда Хашкаджи пришел туда в первый раз, после чего вылетел в Эр-Рияд.

Как сообщается, ему дали инструкции по поводу команды из 15 человек, которая позже прибыла в Стамбул для убийства журналиста. Как пишут СМИ, 1 октября Альмузаини вернулся в Турцию и передал план преступления консулу Мухаммеду аль Утейби.

Отметим, правительство Саудовской Аравии пообещало привлечь к ответственности всех причастных к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, "независимо от того, кем они могут быть".

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным.

Как ранее сообщало РБК-Украина, во вторник, 23 октября, стало известно, что тело убитого известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи было обнаружено в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.