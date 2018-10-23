ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Приказ об убийстве журналиста Хашкаджи отдал советник судовского принца

Новости » Происшествия    23.10.2018 - 19:14
Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)
Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Исполнением занимался атташе саудовского генконсульства в Стамбуле Ахмед Абдулла Альмузаини

Приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на турецкие издания Sabah и Hurriyet.

По их данным, исполнением занимался атташе саудовского генконсульства в Стамбуле Ахмед Абдулла Альмузаини. Отмечается, что он находился в консульстве 28 сентября, когда Хашкаджи пришел туда в первый раз, после чего вылетел в Эр-Рияд.

Как сообщается, ему дали инструкции по поводу команды из 15 человек, которая позже прибыла в Стамбул для убийства журналиста. Как пишут СМИ, 1 октября Альмузаини вернулся в Турцию и передал план преступления консулу Мухаммеду аль Утейби.

Отметим, правительство Саудовской Аравии пообещало привлечь к ответственности всех причастных к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, "независимо от того, кем они могут быть".

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным.

Как ранее сообщало РБК-Украина, во вторник, 23 октября, стало известно, что тело убитого известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи было обнаружено в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

Убийство саудовского журналиста: лицо Хашкаджи изуродовали Убийство саудовского журналиста: найдено тело
Новости Украины Убийствожурналисты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь