Атаки РФ по енергетиці: частина Одеси залишиться без світла ще на три доби

Атаки Росії на електромережі Одещини

Вночі 12 грудня ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК Одеські електромережі. Енергетики уже заживили домівки майже 48 тисяч родин, станом на 13 годину 12 грудня. Втім, досі без електропостачання залишаються 84 тисячі клієнтів.

"Руйнування енергетичного обладнання значні. Ремонти ускладнює й повітряна тривога, яка лунає протягом дня майже безперервно. Попри всі труднощі, фахівці продовжують працювати з урахуванням безпекової ситуації, щоб першочергово заживити обʼєкти критичної інфраструктури", - повідомляють у ДТЕК.

Деякі райони залишаться без світла на 3 доби

Попри те, що енергетики посилено працюють над відновленням світла у регіоні, частина Одеси залишиться без енергопостачання ще на три доби. Зокрема, йдеться про адреси:

Французький бульвар, 60 Б;

вул. Старицького, 20/4;

вул. Суднобудівна, 5;

вул. Незалежності, 8 г;

вул. Педагогічна, 4 а;

та ще низка адрес.

"За даною адресою графіки стабілізаційних відключень не діють, ведуться аварійні роботи. Орієнтовний час відновлення - після 20 години 15 грудня. У разі необхідності роботи можуть бути подовжені", - повідомив ДТЕК у коментарях на своїй офіційній сторінці.

На відновлення потрібен час

В компанії наголосили, що це вже 20-та підстанція у 2025 році, яка зазнала значних пошкоджень через ворожі обстріли. Також під атакою був обʼєкт іншої енергокомпанії.

"На відновлення роботи обладнання та ліній електричних мереж до працездатного стану потрібен час", - наголошують енергетики.

Після дозволу від військових та рятувальників ремонтні бригади взялися до аварійно-відновлювальних робіт. Енергетики розбирають завали, оцінюють масштаби руйнувань, працюють над створенням тимчасових ремонтних схем.

"Першочергове завдання - подати напругу для обʼєктів критичної інфраструктури. Енергетики всієї Одещини працюють в посиленому режимі, щоб в кожній оселі якомога швидше зʼявилась електрика", - кажуть у ДТЕК.