Атаки РФ по енергетиці: частина Одеси залишиться без світла ще на три доби

Деякі райони Одеси залишаться без електропостачання ще на три доби - щонайменше до вечора 15 грудня. Причиною цього стали російські атаки на електромережі регіону.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДТЕК у Facebook.
Вночі 12 грудня ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК Одеські електромережі. Енергетики уже заживили домівки майже 48 тисяч родин, станом на 13 годину 12 грудня. Втім, досі без електропостачання залишаються 84 тисячі клієнтів.
"Руйнування енергетичного обладнання значні. Ремонти ускладнює й повітряна тривога, яка лунає протягом дня майже безперервно. Попри всі труднощі, фахівці продовжують працювати з урахуванням безпекової ситуації, щоб першочергово заживити обʼєкти критичної інфраструктури", - повідомляють у ДТЕК.
Попри те, що енергетики посилено працюють над відновленням світла у регіоні, частина Одеси залишиться без енергопостачання ще на три доби. Зокрема, йдеться про адреси:
"За даною адресою графіки стабілізаційних відключень не діють, ведуться аварійні роботи. Орієнтовний час відновлення - після 20 години 15 грудня. У разі необхідності роботи можуть бути подовжені", - повідомив ДТЕК у коментарях на своїй офіційній сторінці.
Коментарі під постом ДТЕК (скриншот)
В компанії наголосили, що це вже 20-та підстанція у 2025 році, яка зазнала значних пошкоджень через ворожі обстріли. Також під атакою був обʼєкт іншої енергокомпанії.
"На відновлення роботи обладнання та ліній електричних мереж до працездатного стану потрібен час", - наголошують енергетики.
Після дозволу від військових та рятувальників ремонтні бригади взялися до аварійно-відновлювальних робіт. Енергетики розбирають завали, оцінюють масштаби руйнувань, працюють над створенням тимчасових ремонтних схем.
"Першочергове завдання - подати напругу для обʼєктів критичної інфраструктури. Енергетики всієї Одещини працюють в посиленому режимі, щоб в кожній оселі якомога швидше зʼявилась електрика", - кажуть у ДТЕК.
Читайте також про те, що у ДТЕК спростували чутки про те, що Україна нібито продає електроенергію за кордон, зокрема до Молдови. Таку інформацію нещодавно поширювали у соцмережах. Насправді ж енергосистеми двох країн з'єднані, і атаки на українські об'єкти призводять до збоїв у Молдові.
Раніше ми писали про те, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що вже цими вихідними, 13-14 грудня, в Україні може зменшитись тривалість дії графіків відключення світла.