Росія вдарила по підстанції ДТЕК на Одещині: 90 тисяч родин залишилися бе світла

Сьогодні вночі, 12 грудня, під ударом російських безпілотників перебувала підстанція ДТЕК в Одеській області. Також ворог атакував обʼєкт іншої енергетичної компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК .

"Вночі РФ завдала удару по підстанції ДТЕК на Одещині. Це вже двадцята підстанція, яка зазнала значних пошкоджень в області", - йдеться у повідомленні компанії.

Також під удар потрапив обʼєкт іншої енергетичної компанії.

Як уточнили в ДТЕК, енергетикам вже вдалося перезаживити 40 тисяч родин через резервні схеми. Ще 90 тисяч тимчасово залишаються без світла.

Тим часом у пресслужбі ДСНС оприлюднили світлини з пожежами, які спалахнули внаслідок обстрілу Одеси та області в ніч проти 12 грудня.

Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння, а психологи ДСНС надали допомогу 14 мешканцям прилеглих будинків, серед них - троє дітей.

Фото: росіяни завдали удари по енергооб'єктах в Одесі та області (t.me/dsns_telegram)