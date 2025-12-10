ua en ru
Продавали світло Молдові? ДТЕК пояснив, що насправді відбувається в енергосистемі України

Середа 10 грудня 2025 12:17
Продавали світло Молдові? ДТЕК пояснив, що насправді відбувається в енергосистемі України ДТЕК пояснив ситуацію із енергосистемами України (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

У ДТЕК спростували чутки про те, що Україна нібито продає електроенергію за кордон, зокрема до Молдови. Таку інформацію нещодавно поширювали у соцмережах.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДТЕК у Telegram.

Об'єкти енергетики постраждали через російські атаки

Як зазначили в компанії, у ніч на суботу Росія завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами - у тому числі "Кинджалами", "Іскандерами" й "Калібрами". Через це постраждали об’єкти української енергетики.

Синхронна робота систем України і Молдови

Українська та молдовська енергосистеми вже три роки працюють синхронно з європейською. Тому удари по українській інфраструктурі відчувають і сусідні країни.

У результаті Молдова була змушена терміново звернутися до Румунії по аварійну допомогу, щоб стабілізувати свою енергосистему. Це стандартна практика для країн, що працюють у єдиному енергоринковому циклі.

Україна не продавала світло Молдові

У ДТЕК наголосили: Україна не експортувала електроенергію, а Молдові допомагала виключно Румунія. Причина відключень у нашій країні залишається незмінною - це російські атаки, які пошкоджують генерацію та мережі.

Також у компанії наголосили, що енергетики працюють цілодобово, щоб поновити електропостачання.

"Світло тримається", - підкреслили в компанії.

Читайте також про те, що уряд планує скоротити час відключення побутових споживачів від електроенергії шляхом скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що 9 грудня 50% Києва залишились без світла одночасно. У місті діяли погодинні графіки енергопостачання. А за графіками на 10 грудня у столиці передбачені знеструмлення до 15 годин на добу.

Раніше ми писали про те, що яким буде графік вимкнення світла в Україні 10 грудня.

