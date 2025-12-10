Продавали світло Молдові? ДТЕК пояснив, що насправді відбувається в енергосистемі України
У ДТЕК спростували чутки про те, що Україна нібито продає електроенергію за кордон, зокрема до Молдови. Таку інформацію нещодавно поширювали у соцмережах.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДТЕК у Telegram.
Об'єкти енергетики постраждали через російські атаки
Як зазначили в компанії, у ніч на суботу Росія завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами - у тому числі "Кинджалами", "Іскандерами" й "Калібрами". Через це постраждали об’єкти української енергетики.
Синхронна робота систем України і Молдови
Українська та молдовська енергосистеми вже три роки працюють синхронно з європейською. Тому удари по українській інфраструктурі відчувають і сусідні країни.
У результаті Молдова була змушена терміново звернутися до Румунії по аварійну допомогу, щоб стабілізувати свою енергосистему. Це стандартна практика для країн, що працюють у єдиному енергоринковому циклі.
Україна не продавала світло Молдові
У ДТЕК наголосили: Україна не експортувала електроенергію, а Молдові допомагала виключно Румунія. Причина відключень у нашій країні залишається незмінною - це російські атаки, які пошкоджують генерацію та мережі.
Також у компанії наголосили, що енергетики працюють цілодобово, щоб поновити електропостачання.
"Світло тримається", - підкреслили в компанії.
