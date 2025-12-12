Атаки РФ по энергетике: часть Одессы останется без света еще на трое суток

Атаки России на электросети Одесской области

Ночью 12 декабря враг атаковал энергетический объект ДТЭК Одесские электросети. Энергетики уже запитали дома почти 48 тысяч семей, по состоянию на 13 часов 12 декабря. Однако до сих пор без электроснабжения остаются 84 тысячи клиентов.

"Разрушения энергетического оборудования значительные. Ремонты усложняет и воздушная тревога, которая звучит в течение дня почти непрерывно. Несмотря на все трудности, специалисты продолжают работать с учетом ситуации с безопасностью, чтобы в первую очередь оживить объекты критической инфраструктуры", - сообщают в ДТЭК.

Некоторые районы останутся без света на 3 суток

Несмотря на то, что энергетики усиленно работают над восстановлением света в регионе, часть Одессы останется без энергоснабжения еще на трое суток. В частности, речь идет об адресах:

Французский бульвар, 60 Б;

ул. Старицкого, 20/4;

ул. Судостроительная, 5;

ул. Независимости, 8 г;

ул. Педагогическая, 4 а;

и еще ряд адресов.

"По данному адресу графики стабилизационных отключений не действуют, ведутся аварийные работы. Ориентировочное время восстановления - после 20 часов 15 декабря. В случае необходимости работы могут быть продлены", - сообщил ДТЭК в комментариях на своей официальной странице.

Комментарии под постом ДТЭК (скриншот)

На восстановление потребуется время

В компании отметили, что это уже 20-я подстанция в 2025 году, которая получила значительные повреждения из-за вражеских обстрелов. Также под атакой был объект другой энергокомпании.

"На восстановление работы оборудования и линий электрических сетей до работоспособного состояния требуется время", - отмечают энергетики.

После разрешения от военных и спасателей ремонтные бригады приступили к аварийно-восстановительным работам. Энергетики разбирают завалы, оценивают масштабы разрушений, работают над созданием временных ремонтных схем.

"Первоочередная задача - подать напряжение для объектов критической инфраструктуры. Энергетики всей Одесской области работают в усиленном режиме, чтобы в каждом доме как можно скорее появилось электричество", - говорят в ДТЭК.