Атака на військовий табір у Курській області та вибухи у Севастополі: новини за 18 жовтня

СБУ атакувала військовий табір біля аеродрому "Халіно" у Курській області, - джерела

Служба безпеки України атакувала військовий табір окупантів біля аеродрому "Халіно" у Курській області. Зафіксовано не менше 18 влучань дронів.

Про це повідомили джерела РБК-Україна у СБУ.

У Севастополі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У тимчасово окупованому Севастополі вдень оголосили повітряну тривогу після того, як там пролунали вибухи.

У мережі повідомляли про прильоти в районі селища Сахарна Головка, де знаходяться російські склади зі зброєю.

Наступ РФ у районі Авдіївки став наймасштабнішим з 2014 року, але це ще не кінець

Російські окупанти влаштували наймасштабніший наступ на Авдіївку, якого не було з 2014 року, заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, хоча зараз у місті відносно тихо, очікується нове загострення.

Байден прилетів до Ізраїлю

Президент США Джо Байден прилетів з візитом до Ізраїлю. Його літак приземлився у Тель-Авіві.

Такий візит відбувся на тлі постійних атак бойовиків ХАМАСу на Ізраїль.

В Україні використали танки Leopard трьох модифікацій

Міністерство оборони України прийняло на озброєння для Збройних сил танки іноземного виробництва Leopard трьох модифікацій.

Накази про ухвалення цих танків на озброєння українських Збройних сил підписав міністр оборони Рустем Умєров.

Справа Майдану: суд оголосив вироки п'ятьом беркутівцям

Святошинський районний суд Києва оголосив рішення у справі про розстріл людей по вулиці Інститутській у лютому 2014 року.

Суд, зокрема, призначив довічне ув'язнення заступнику командира спецпідрозділу "Беркут" Олегу Янішевському. У нього також забирають усі звання.

Після низки ударів ЗСУ Путін доручив патрулювати небо над Чорним морем літаками з "Кинжалами"

Російські окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками з ракетами "Кинжал", розповів диктатор Володимир Путін.

За його словами, ворожі літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами "Кинжал", які мають дальність понад 1000 км.

Кількість загиблих в Ізраїлі українців різко зросла

В Ізраїлі через постійні атаки бойовиків ХАМАС загинули вже 23 громадян України.

"Згідно з оновленим звітом, внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадян України. Це друга після США кількість іноземців, які загинули в результаті атаки", - написав посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Україна та Норвегія домовилися розпочати переговори про гарантії безпеки, - Зеленський

Україна та Норвегія домовилися розпочати переговори про гарантії безпеки для нашої держави на основі Вільнюської декларації країн G7, заявив президент Володимир Зеленський.

Куліба про візит Зеленського до Ізраїлю: не відмовили, а попросили зачекати

Президенту України Володимиру Зеленському не відмовляли у візиті до Ізраїлю, розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, Україну попередили, що для такої поїздки доведеться зачекати.