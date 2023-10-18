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Україна та Норвегія домовились почати переговори про гарантії безпеки, - Зеленський

Середа 18 жовтня 2023 16:26
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Україна та Норвегія домовились почати переговори про гарантії безпеки, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна та Норвегія домовились розпочати переговори про гарантії безпеки для нашої держави на основі Вільнюської декларації країн G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що провів розмову з прем'єр-міністр Норвегії Йонасом Гаром Стере.

"Ми домовилися розпочати переговори щодо двостороннього документа про гарантії безпеки на основі Вільнюської декларації G7", - написав він.

Політики також обговорили розвиток подій на передовій та пріоритетні оборонні потреби України. Вони обговорили подальше зміцнення наших бійців, зокрема протиповітряну оборону для захисту критичної інфраструктури та Чорноморського зернового коридору.

Особливу увагу приділили Близькому Сходу. Зеленський та Стере погодилися, що подальша ескалація є неприйнятною, і закликали всі сторони уникати жертв серед цивільного населення.

Також Зеленський подякував Норвегії за нещодавній пакет військової допомоги і довгострокову підтримку.

Гарантії безпеки для України

Країни "Великої сімки" підписали декларацію про гарантії безпеки для України, які допоможуть не допустити повторного вторгнення росіян до того, як Україна стане членом НАТО. До неї також приєдналися інші держави. Водночас наша держава розпочала двосторонні переговори про гарантії безпеки зі США та Британією.

Загалом вже 29 держав підтримали декларацію щодо гарантій безпеки для України.

Допомога від Норвегії

Нагадаємо, нещодавно Норвегія оголосила про виділення 18,5 млн доларів фінансової допомоги для розмінування України.

До того ж, Норвегія вирішила об'єднати зусилля зі Швецією і Данією для спільної закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

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Володимир Зеленський G7 Норвегия
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