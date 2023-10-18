СБУ атакувала військовий табір біля аеродрому "Халіно" у Курській області, - джерела
Служба безпеки України атакувала військовий табір окупантів біля аеродрому "Халіно" у Курській області. Зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.
Як зазначають джерела, Служба безпеки вночі 18 жовтня атакувала польовий табір росіян біля села Постоялі двори. Там, неподалік від військового аеродрому "Халіно", розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.
В СБУ наголошують, що точна кількість ворожих втрат уточнюється. Але ураження були потужними, оскільки зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів по табору.
"Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони їх могли чути, адже російська влада відрапортувала, що ППО "збила всі безпілотники" і "потєрь нєт"", - зазначають джерела.
Що цьому передувало
Цієї ночі жителі Курської області у мережі писали про потужні вибухи. Пізніше росіяни заявили про атаку дронів.
Губернатор Курської області Роман Старовойт запевняв, що у Курському районі нібито було збито 6 безпілотників, а ще 4 "ліквідовано" системи РЕБ.
Міністерство оборони Росії також намагалося виправдати вибухи. У Шойгу заявили, що нібито було збито аж 28 дронів над Курською, Бєлгородською областями та над Чорним морем.
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