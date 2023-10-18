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Після низки ударів ЗСУ Путін доручив патрулювати небо над Чорним морем літаками з "Кинжалами"

Середа 18 жовтня 2023 13:19
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Після низки ударів ЗСУ Путін доручив патрулювати небо над Чорним морем літаками з "Кинжалами" Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками із ракетами "Кинжал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна.

"На моє доручення Повітряно-космічні сили Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем", - сказав він.

За словами диктатора, ворожі літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами "Кинжал", які мають дальність понад 1000 км.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у вересні українські захисники завдали кількох успішних ударів по російських об'єктах у Криму.

Зокрема, було знищено великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону", а також частково зруйновано штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

На тлі цього росіяни почали переміщати свої кораблі з бухти у тимчасово окупованому Севастополі.

До того ж, українській розвідці зазначили, що у російського флоту стає менше можливостей після того, як вони почали перекидати свої кораблі з Криму до Новоросійська.

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