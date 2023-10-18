Кулеба про візит Зеленського до Ізраїлю: не відмовили, а попросили зачекати

Президенту України Володимиру Зеленському не відмовляли у візиті до Ізраїлю. Його попередили, що для такої поїздки доведеться зачекати.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю La Repubblica заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми не почуваємося відкинутими. Ми обговорили з ними візит відразу після нападу ХАМАС, і вони сказали нам, що нам доведеться почекати. Тоді в Тель-Авіві не чекали жодного іноземного лідера. Тепер фаза змінилася", - розповів Кулеба.

Він також додав, що візит, напевно, відбудеться після погодження термінів.

Що передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів.

Після цього у ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Ізраїль.

Після цього журналісти писали про відмову українському лідеру у візиті, оскільки це нібито "невчасно".