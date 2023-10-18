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Кількість загиблих в Ізраїлі українців різко зросла

Середа 18 жовтня 2023 15:56
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Кількість загиблих в Ізраїлі українців різко зросла Фото: Михайло Бродський, посол Ізраїлю в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Ізраїлі через постійні атаки бойовиків ХАМАС загинули вже 23 громадянина України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського у Twitter.

"Згідно з оновленим звітом, в результаті атаки ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадянина України. Це друга після США кількість іноземців, які загинули в результаті атаки", - зазначив дипломат.

Реакція МЗС України

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна відреагував на таку інформацію посла Ізраїлю.

"Це дані МВС Ізраїлю. Але прошу звернути увагу, що там вказується, що це приблизна статистика. Ми оперуємо інформацією, яку верифікувало МЗС України: 13 загиблих та 6 зниклих безвісти", - зазначив він.

Напад на Ізраїль

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. При цьому країну регулярно обстрілювали ракетами з Сектору Газа.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів. У її рамках по Сектору Газа вже понад тиждень завдають ракетних ударів.

Відомо, що внаслідок атак ХАМАС в Ізраїлі гинуть іноземці, зокрема й громадяни України.

Ще вчора, 17 жовтня, було відомо про 13 загиблих українців. Про це заявляла перша леді України Олена Зеленська.

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