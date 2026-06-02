Атака РФ пошкодила будівлю податкової у Києві: що відомо про наслідки (фото)

Внаслідок чергової масованої атаки РФ постраждала одна з будівель Державної податкової служби. Йдеться про локацію на правому березі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію в.о. голови ДПС Лесі Карнаух у Facebook.

Наскільки сильно постраждала будівля ДПС

Карнаух нагадала, що Україна знову опинилась під ворожим вогнем.

"Внаслідок чергової російської масованої атаки цього разу також постраждала одна з будівель столичної податкової на правому березі Києва", - поділилась вона.

Згідно з інформацією в.о. голови ДПС, у цій споруді:

вибиті вікна;

зруйновані службові кабінети;

зруйновані приміщення.

Будівля податкової - суттєво постраждала (фото: facebook.com/Леся-Карнаух)

"Прибирання та оцінка всіх наслідків ще триває", - уточнила Карнаух.

Наслідки ворожої атаки у будівлі ДПС (фото: facebook.com/Леся-Карнаух)

Однак найголовніше, за її словами, що серед працівників немає постраждалих.

"І це сьогодні справді найважливіша новина", - констатувала посадовиця.

Чимало приміщень потребують відновлення (фото: facebook.com/Леся-Карнаух)

Що важливо знати платникам податків

З огляду на ситуацію, що склалась, обслуговування платників податків на цій локації - тимчасово неможливе.

"Втім всі послуги, як завжди, можна отримати у будь-якому іншому Центрі обслуговування платників", - наголосила Карнаух.

Вона нагадала також, що ЦОПи працюють "за принципом екстериторіальності" (незалежно від місця реєстрації людини чи податкової адреси).

"Ми вже не вперше проходимо через такі випробування. Приберемо, відновимо, повернемося до звичної роботи. Бо наша сила у стійкості і згуртованості", - підсумувала в.о. голови ДПС.