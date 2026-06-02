Атака РФ повредила здание налоговой в Киеве: что известно о последствиях (фото)

12:16 02.06.2026 Вт
2 мин
Визит в этот ЦОП налогоплательщикам придется отложить
aimg Ирина Костенко
Вражеская атака существенно повредила одно из зданий ГНС в столице (фото: facebook.com/Леся-Карнаух)
В результате очередной массированной атаки РФ пострадало одно из зданий Государственной налоговой службы. Речь идет о локации на правом берегу Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию и.о. главы ГНС Леси Карнаух в Facebook.

Читайте также: Пострадавшие, жертвы и разрушенные дома с больницей: все об обстреле Киева, Харькова и Днепра

Насколько сильно пострадало здание ГНС

Карнаух напомнила, что Украина снова оказалась под вражеским огнем.

"В результате очередной российской массированной атаки на этот раз также пострадало одно из зданий столичной налоговой на правом берегу Киева", - поделилась она.

Согласно информации и.о. главы ГНС, в этом сооружении:

  • выбиты окна;
  • разрушены служебные кабинеты;
  • разрушены помещения.

Здание налоговой - существенно пострадало (фото: facebook.com/Леся-Карнаух)

"Уборка и оценка всех последствий еще продолжается", - уточнила Карнаух.

Последствия вражеской атаки в здании ГНС (фото: facebook.com/Леся-Карнаух)

Однако самое главное, по ее словам, что среди работников нет пострадавших.

"И это сегодня действительно самая важная новость", - констатировала чиновница.

Многие помещения нуждаются в восстановлении (фото: facebook.com/Леся-Карнаух)

Что важно знать налогоплательщикам

Учитывая сложившуюся ситуацию, обслуживание налогоплательщиков на этой локации - временно невозможно.

"Впрочем все услуги, как всегда, можно получить в любом другом Центре обслуживания плательщиков", - подчеркнула Карнаух.

Она напомнила также, что ЦОПы работают "по принципу экстерриториальности" (независимо от места регистрации человека или налогового адреса).

"Мы уже не впервые проходим через такие испытания. Уберем, восстановим, вернемся к привычной работе. Потому что наша сила в стойкости и сплоченности", - подытожила и.о. главы ГНС.

Напомним, ранее мы сообщали, что после очередной массированной атаки РФ этой ночью и утром транспорт в Киеве курсирует с изменениями, а некоторые улицы - перекрыты.

Между тем начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об особенностях ночного вражеского обстрела.

Читайте также, где в результате обстрела зафиксировали больше всего разрушений гражданской инфраструктуры и что известно о количестве раненых и жертв.

