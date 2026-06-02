Головна » Новини » Війна в Україні

Рекорд за "Цирконами" та зміна географії: Ігнат назвав особливості нічного обстрілу

10:11 02.06.2026 Вт
2 хв
Скільки протикорабельних ракет випустила Росія під час масованої атаки?
aimg Олена Чупровська
Рекорд за "Цирконами" та зміна географії: Ігнат назвав особливості нічного обстрілу Фото: наслідки атаки на Київ та область (dsns_telegram)
Росія сьогодні випустила по Україні вісім гіперзвукових ракет "Циркон". Це найбільша кількість таких ракет за одну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на телемарафоні.

Скільки ракет випустила Росія

Загалом росіяни запустили 73 ракети та 656 ударних дронів. Більшість ракет летіли по балістичній траєкторії.

З них вісім - саме "Циркони". Чотири ракети запустили зранку, ще чотири - з території тимчасово окупованого Криму з південного напрямку.

"Таким чином, у підсумку є достатньо велика кількість влучань балістичних ракет, так як географія удару сьогодні дещо відрізнялася від 24 травня. Тоді основний напрямок був Київ, в основному всі засоби повітряного нападу противника атакували столицю", - сказав Ігнат.

Сьогодні ж були атаковані Дніпро, Харківщина, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

Які ракети вдалося збити

Українські захисники збили 26 з 27 крилатих ракет типу Х-101. Також перехопили три ракети "Калібр".

Рекорд за &quot;Цирконами&quot; та зміна географії: Ігнат назвав особливості нічного обстрілуФото: Юрій Ігнат розкрив особливості сьогоднішньої атаки (інфографіка РБК-Україна)

З балістичними ракетами результат гірший - вдалося збити лише 11. Зафіксовано 30 влучань.

Куди спрямовували основний удар

Основним напрямком залишився Київ. Водночас сильних ударів також зазнали Дніпро, Харківщина, Запоріжжя та Полтавщина. Географія атаки відрізнялася від попередньої масованої атаки 24 травня.

У Києві, Харкові та Дніпрі через нічну атаку є жертви та зруйновані будинки. У столиці пошкоджено житлові будинки й інші об’єкти, у Дніпрі зруйновано житло, а в Харкові постраждали адміністративні споруди.

Під час сьогоднішньої атаки росіяни активно використовували протикорабельні "Циркони", балістику та крилаті ракети. Також запустили майже 700 дронів - більшість вдалось збити силам ППО.

Постраждалі, жертви та зруйновані будинки з лікарнею: все про обстріл Києва, Харкова і Дніпра
