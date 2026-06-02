Транспорт у Києві курсує зі змінами, деякі вулиці перекриті: маршрути

У Києві після ворожого обстрілу частина маршрутів громадського транспорту курсує зі змінами, а рух на низці вулиць тимчасово перекрито. Причина - пошкодження контактної мережі та обмеження на окремих ділянках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та патрульну поліцію Києва .

У міській адміністрації наголосили, що рух громадського транспорту коригується відповідно до оперативної ситуації.

У патрульній поліції Києва повідомили, що рух перекрито на семи ділянках:

Автобуси №28 і 53 також курсують зі змінами:

Рух тролейбусів № 29, 30, 31 організовано від площі Дарницької та вулиці Милославської до станції метро "Мінська".

Нагадаємо, що в ніч на 2 червня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні. У Києві наслідки зафіксували у Подільському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому районах.

Після ударів балістикою у Подільському, Оболонському та Святошинському районах спостерігалися перебої зі світлом, а мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу на території нежитлової забудови та падіння уламків на дах 9-поверхівки.