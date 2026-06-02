Транспорт у Києві курсує зі змінами, деякі вулиці перекриті: маршрути

08:52 02.06.2026 Вт
2 хв
Стали трамваї і тролейбуси, перекрили сім вулиць
Валерія Абабіна
Транспорт у Києві курсує зі змінами, деякі вулиці перекриті: маршрути Фото: У Києві змінено рух транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві після ворожого обстрілу частина маршрутів громадського транспорту курсує зі змінами, а рух на низці вулиць тимчасово перекрито. Причина - пошкодження контактної мережі та обмеження на окремих ділянках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та патрульну поліцію Києва.

Які маршрути працюють із затримками

За даними КМДА, затримується рух тролейбусів №29, 30, 31 і трамваїв №14, 15, 22, 25.

Замість трамваїв №14, 15 організовано тимчасове автобусне сполучення: маршрут №14-Т курсує від "Просп. Відрадний" до "Дегтярівського шляхопроводу".

Рух тролейбусів №29, 30, 31 організовано від площі Дарницької та вулиці Милославської до станції метро "Мінська".

Зміни в роботі автобусів

Автобус №9 курсує до Дегтярівського шляхопроводу.

Автобуси №28 і 53 також курсують зі змінами:

  • №28 - по вулиці Альпійській, Деміївській, проспекту Валерія Лобановського, далі за власним маршрутом;
  • №53 - вулицею Межигірською, далі за власним маршрутом.

Де перекрили рух автотранспорту

У патрульній поліції Києва повідомили, що рух перекрито на семи ділянках:

  • вулицею Карпатської Січі - від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського;
  • провулком Охтирським - від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською;
  • вулицею Набережно-Хрещатицькою - від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською;
  • вулицею Верховинною - від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького;
  • вулицею Гарета Джонса - від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською;
  • вулицею Дегтярівською - від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною;
  • вулицею Зоологічною - від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською.

У міській адміністрації наголосили, що рух громадського транспорту коригується відповідно до оперативної ситуації.

Нагадаємо, що в ніч на 2 червня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні. У Києві наслідки зафіксували у Подільському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому районах.

Після ударів балістикою у Подільському, Оболонському та Святошинському районах спостерігалися перебої зі світлом, а мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу на території нежитлової забудови та падіння уламків на дах 9-поверхівки.

