Транспорт у Києві курсує зі змінами, деякі вулиці перекриті: маршрути
У Києві після ворожого обстрілу частина маршрутів громадського транспорту курсує зі змінами, а рух на низці вулиць тимчасово перекрито. Причина - пошкодження контактної мережі та обмеження на окремих ділянках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та патрульну поліцію Києва.
Які маршрути працюють із затримками
За даними КМДА, затримується рух тролейбусів №29, 30, 31 і трамваїв №14, 15, 22, 25.
Замість трамваїв №14, 15 організовано тимчасове автобусне сполучення: маршрут №14-Т курсує від "Просп. Відрадний" до "Дегтярівського шляхопроводу".
Рух тролейбусів №29, 30, 31 організовано від площі Дарницької та вулиці Милославської до станції метро "Мінська".
Зміни в роботі автобусів
Автобус №9 курсує до Дегтярівського шляхопроводу.
Автобуси №28 і 53 також курсують зі змінами:
- №28 - по вулиці Альпійській, Деміївській, проспекту Валерія Лобановського, далі за власним маршрутом;
- №53 - вулицею Межигірською, далі за власним маршрутом.
Де перекрили рух автотранспорту
У патрульній поліції Києва повідомили, що рух перекрито на семи ділянках:
- вулицею Карпатської Січі - від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського;
- провулком Охтирським - від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською;
- вулицею Набережно-Хрещатицькою - від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською;
- вулицею Верховинною - від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького;
- вулицею Гарета Джонса - від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською;
- вулицею Дегтярівською - від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною;
- вулицею Зоологічною - від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською.
У міській адміністрації наголосили, що рух громадського транспорту коригується відповідно до оперативної ситуації.
Нагадаємо, що в ніч на 2 червня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні. У Києві наслідки зафіксували у Подільському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому районах.
Після ударів балістикою у Подільському, Оболонському та Святошинському районах спостерігалися перебої зі світлом, а мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу на території нежитлової забудови та падіння уламків на дах 9-поверхівки.