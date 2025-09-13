Атака на Польщу та приїзд Келлога – головне про мирні переговори за тиждень

Головне:

Який вплив російського удару по Польщі на переговори?

Що про переговори заявляв Трамп?

Про що говорили Зеленський і Келлог в Києві?

Удар по Польщі

Росія продовжує масштабні ракетно-дронові обстріли території України. Ба більше, в ніч на 10 вересня 19 російських дронів залетіли на територію Польщі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск спочатку назвав атаку "масштабною провокацією", але згодом на вимогу Польщі було задіяно статтю 4 Північноатлантичного договору, яка передбачає консультації між членами НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий надати Польщі допомогу у розбудові системи оповіщення і протиповітряного захисту. Згодом Україна та Польща домовилися про тренування польських військових щодо відбиття дронових атак.

Керівництво США відреагувало на події дуже обережно. Президент США Дональд Трамп спочатку втік від журналістів, які намагалися запитати його про це, потім припустив, що російські безпілотники могли потрапити у Польщу випадково. І зрештою, заявив, що російський диктатор не повинен наближатися до Польщі, але на питання про захист союзника відповів негативно.

"Я не збираюся нікого захищати, вони (дрони - ред.) були збиті і впали в одну з областей. Але він (Путін, - ред.) все одно не повинен наближатися до Польщі в будь-якому разі", – коротко відповів Трамп на запитання журналістів.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив про солідарність з Польщею, але не уточнив, яких саме кроків Штати планують вжити.

"Ми підтримуємо наших союзників НАТО перед порушенням повітряного простору і захищатимемо кожен дюйм території НАТО", – наголосив Вітакер..

Водночас європейські члени НАТО відреагували більш рішуче. Франція та Німеччина та Велика Британія посилять свою військову присутність у Польщі. Зокрема, мова йде про збільшення кількості літаків, які патрулюватимуть небо.

У контексті переговорів цей інцидент засвідчив, що Росія замість зниження напруги навпаки піднімає ставки та йде на ескалацію у війні.

США – топтання на місці

На тлі подій у Польщі організація можливої зустрічі за участі Трампа, Зеленського та Путіна відійшла на другий план. Навіть на рівні заяв жодного прогресу на цьому напрямку не видно.

На початку тижня Трамп заявляв, що найближчим часом поговорить з Путіним. Однак протягом тижня новин про їх розмову так і не з'явилося.

Віце-президент США Джей Ді Венс розповів, що зараз настав етап, коли вдалося звузити коло питань до кількох основних.

"Одне з них стосується території. Росіяни хочуть отримати близько 6000 квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали військовою силою. Ось чого хочуть росіяни. З іншого боку, українці хочуть гарантій безпеки, чи то від європейців, чи від когось іншого", – пояснив Венс.

За словами політика, адміністрація Трампа не прагне економічної ізоляції Росії, адже це нібито ускладнить досягнення миру в Україні.

12 травня у Трампа запитали, чи закінчується у нього терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна.

"Так, воно закінчується і дуже швидко, але для танго потрібні двоє. Це дивно. Коли Путін хотів це зробити, Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів, Путін не хотів", – вважає Трамп.

На його думку, зараз Зеленський хоче миру, а Путін – під питанням. І тому США доведеться діяти "дуже жорстко". Однак ані термінів цих дій, ані їхнього змісту Трамп вкотре не оголосив.

Поїздки спецпредставників

В понеділок до Вашингтона прибув спеціальний посланець Євросоюзу Девід О'Салліван. Він обговорив з командою Трампа новий пакет санкцій проти Росії.

За даними Financial Times, посадовці Євросоюзу обговорюють потенційні санкції проти Китаю та інших третіх країн за купівлю російської нафти і газу. Однак пропозиції ЄС щодо вторинних санкцій перебувають "на дуже ранній стадії". А ймовірність їх запровадження залежатиме від позиції США та їхньої готовності боротися з імпортом російських енергоносіїв з боку Китаю.

Своє чергою, у Києв приїхав спецпредставник США з питань України Кіт Келлог. Президент Зеленський обговорив із ним проєкти у межах ініціативи PURL (купівлі американської зброї коштом країн Європи) та фінансування і купівлю систем Patriot.

Окрім того, сторони торкнулися питань тиску на Росію і тарифно-санкційної політики, щоб все ж таки провести зустріч на рівні лідерів держав якнайшвидше.