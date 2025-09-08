У ЄС обговорюють санкції проти Китаю та інших країн за купівлю російської нафти, - FT

Чиновники ЄС обговорюють потенційні санкції проти Китаю та інших третіх країн за купівлю російської нафти і газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

19-й пакет санкцій

Як відомо, наразі ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії. За інформацією Bloomberg. Серед можливих заходів - обмеження роботи російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також нові кроки проти нафтової торгівлі країни.

За словами президента Фінляндії Александра Стубба, Трамп скористався телефонною розмовою 4 вересня, щоб зажадати від Європи посилення економічного тиску, включно з повним припиненням закупівель російської нафти і газу, щоб переконати Путіна сісти за стіл переговорів. За його словами, американський лідер також закликав європейців чинити тиск на Китай.

ЄС розраховує узгодити частину заходів зі США. Делегація європейських чиновників вирушить до Вашингтона для переговорів про спільні дії.

Москва вже перебуває під жорсткими санкціями, але частково компенсує їх за рахунок поставок через Китай і треті країни.

У США обговорюють можливість введення санкцій проти "тіньового флоту" російських танкерів, а також проти енергетичних гігантів "Роснефть" і "Лукойл".