Трамп зробив нову заяву про вторгнення російських дронів у Польщу

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Ворог використовував як ударні безпілотники, так і ракети.

Але атака була нестандартна - частина безпілотників вторглися в повітряний простір Польщі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск розповів, що в повітряному просторі Польщі вночі помітили 19 дронів. При цьому тільки 4 з них вдалося збити.

Die Welt і Spiegel із посиланням на джерела написали, що безпілотники наближалися до військової бази НАТО на території Польщі, через яку в Україну постачають західну військову допомогу.