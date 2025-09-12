UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Трамп зробив нову заяву про вторгнення російських дронів у Польщу

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін не повинен наближатися до Польщі в контексті його атак дронами і ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

Трампа запитали, що він збирається робити щодо Путіна, оскільки російські дрони вторглися в Польщу. Зокрема, чи можуть бути введені санкції.

"Я не збираюся нікого захищати, вони (дрони - ред.) були збиті і впали в одну з областей. Але він все одно не повинен наближатися до Польщі в будь-якому разі", - коротко відповів американський лідер.

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Ворог використовував як ударні безпілотники, так і ракети.

Але атака була нестандартна - частина безпілотників вторглися в повітряний простір Польщі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск розповів, що в повітряному просторі Польщі вночі помітили 19 дронів. При цьому тільки 4 з них вдалося збити.

Die Welt і Spiegel із посиланням на джерела написали, що безпілотники наближалися до військової бази НАТО на території Польщі, через яку в Україну постачають західну військову допомогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиПольщаДональд ТрампВійна в УкраїніАтака дронів