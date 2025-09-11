Ситуація в глухому куті: Каллас прогнозує затягування війни в Україні
Верховний представник ЄС Кая Каллас вважає, що війна в Україні триватиме ще щонайменше два роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.
Каллас заявила, що конфлікт в Україні триватиме "щонайменше два роки". За її словами, війна зайшла у глухий кут, а Росія набирає сміливості, про що свідчить недавній напад на Польщу.
Видання зазначає, що опитані джерела прогнозують, що ситуація в Україні залишатиметься нестабільною, доки не зміниться керівництво обох сторін.
Російські дрони атакували Польщу
У ніч на 10 вересня 2025 року Росія здійснила масовану атаку на Польщу, використовуючи 19 ударних безпілотників. З них лише чотири вдалося збити силам польської протиповітряної оборони.
Уламки дронів були виявлені в 11 населених пунктах, зокрема в трьох воєводствах, що свідчить про ретельну підготовку нападу.
Частина атакувальних дронів виявилася моделлю "Гербера", яку Росія використовує для імітації "Шахедів" і провокування протиповітряної оборони
У відповідь на атаку Польща звернулася до НАТО з проханням надати додаткові системи ППО, зокрема Patriot, а також розглянути можливість створення "стіни проти дронів" для захисту від подібних загроз у майбутньому.
Ситуація на фронті України
Зауважимо, що за минулу добу на фронті відбулось більш як 200 бойових зіткнень, ворог завдав десятки ракетних та авіаційних ударів і залучив майже 6 тисяч дронів-камікадзе. Українські сили витримали оборону та продовжили відбивати атаки на всіх напрямках.
Крім того, як відомо, протягом минулої доби втрати армії РФ склали майже 900 осіб.