Ситуація в глухому куті: Каллас прогнозує затягування війни в Україні

Україна, Четвер 11 вересня 2025 16:14
Ситуація в глухому куті: Каллас прогнозує затягування війни в Україні Фото: Верховний представник ЄС Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Верховний представник ЄС Кая Каллас вважає, що війна в Україні триватиме ще щонайменше два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Каллас заявила, що конфлікт в Україні триватиме "щонайменше два роки". За її словами, війна зайшла у глухий кут, а Росія набирає сміливості, про що свідчить недавній напад на Польщу.

Видання зазначає, що опитані джерела прогнозують, що ситуація в Україні залишатиметься нестабільною, доки не зміниться керівництво обох сторін.

Російські дрони атакували Польщу

У ніч на 10 вересня 2025 року Росія здійснила масовану атаку на Польщу, використовуючи 19 ударних безпілотників. З них лише чотири вдалося збити силам польської протиповітряної оборони.

Уламки дронів були виявлені в 11 населених пунктах, зокрема в трьох воєводствах, що свідчить про ретельну підготовку нападу.

Частина атакувальних дронів виявилася моделлю "Гербера", яку Росія використовує для імітації "Шахедів" і провокування протиповітряної оборони

У відповідь на атаку Польща звернулася до НАТО з проханням надати додаткові системи ППО, зокрема Patriot, а також розглянути можливість створення "стіни проти дронів" для захисту від подібних загроз у майбутньому.

Все, що відомо про нічну атаку "Шахедів" на Польщу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Ситуація на фронті України

Зауважимо, що за минулу добу на фронті відбулось більш як 200 бойових зіткнень, ворог завдав десятки ракетних та авіаційних ударів і залучив майже 6 тисяч дронів-камікадзе. Українські сили витримали оборону та продовжили відбивати атаки на всіх напрямках.

Детальніше про ситуацію по всім напрямкам фронту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, як відомо, протягом минулої доби втрати армії РФ склали майже 900 осіб.

