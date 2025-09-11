ua en ru
Чт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський зустрівся з Келлогом у Києві: перші деталі

Київ, Четвер 11 вересня 2025 21:26
UA EN RU
Зеленський зустрівся з Келлогом у Києві: перші деталі Фото: президент України Володимир Зеленський та спецпредставник президента США Кіт Келлог (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який перебуває з візитом у Києві. Сторони, зокрема, обговорили закупівлю Patriot для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Facebook.

За словами Зеленського, він із Келлогом обговорив різні вектори співпраці задля досягнення реального миру та гарантування безпеки Україні.

Співпраця України та США

Зокрема, сторони порушили питання окремих проєктів у межах ініціативи PURL (купівлі американської зброї коштом країн Європи) на фінансування і купівлю систем ППО Patriot, а також сильних двосторонніх угод щодо спільного виробництва дронів і зброї. Президент висловив надію на позитивну реакцію США на такі ініціативи.

Окремо обговорювалося питання тиску на росіян і кроків, які можна зробити в тарифно-санкційній політиці, щоб провести зустріч на рівні лідерів якнайшвидше і закінчити війну. Тристоронній формат є найбільш ефективним.

Повернення українських дітей

Також, за словами Зеленського, він обговорив із Келлогом питання повернення викрадених Росією українських дітей, міжнародне співробітництво на цьому треку та умови, в яких перебувають діти.

Смерть Кірка

Голова української держави висловив американському народові співчуття у зв'язку з убивством правого активіста Чарлі Кірка і подякував президенту США Дональду Трампу за співчуття і реакцію на вбивство у США українки Ірини Заруцької, що сталося в Північній Кароліні.

"Важливо, щоб справедливість тріумфувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору", - наголосив президент.

Підготовка до Генасамблеї ООН

Зеленський розповів, що ще однією темою стали заплановані заходи на час проведення 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-йорку, координація між Україною та США і робота в рамках "коаліції рішучих".

Візит Келлога

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, вдень джерела РБК-Україна повідомили, що спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до України.

Дорогою в Україну він мав відвідати Польщу за дорученням президента США Дональда Трампа. За даними CNN, коли Келлог прямував до Польщі, країну атакували російські дрони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки ППО Кіт Келлог Допомога Україні Війна в Україні
Новини
МВФ побачив величезну "дірку" у фінансуванні України, - Bloomberg
МВФ побачив величезну "дірку" у фінансуванні України, - Bloomberg
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії