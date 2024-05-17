Атака на оборонний завод у Тулі та військова допомога Україні від Данії: новини за 16 травня

Учора, 16 травня року, українські дрони вразили оборонний завод у Тулі, а Данія передала новий пакет військової допомоги для ЗСУ.

Війна Росії проти України: останні новини

Дрони ГУР вразили оборонний завод у російській Тулі, - джерела

Безпілотники української розвідки уразили російське оборонне підприємство. Йдеться про завод "Базальт" у Тулі.

За даними джерел, в ніч на 16 травня дрони ГУР Міноборони атакували виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.

При цьому російські пропагандистські ЗМІ зазначають, що у Тульській області цієї ночі працювала протиповітряна оборона. За словами окупантів, нібито було збито два дрони. З відкритих джерел відомо, що "Базальт" у Тулі - це одне з головних оборонних підприємств у Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військового флоту.

Виробничі потужності знаходяться у Тулі, Москві, Костромській області та у Красноармійську Московської області.

Данія виділила Україні 750 млн євро військової допомоги. ЗСУ отримають артилерію і ППО

Данія вчора, 16 травня, вирішила виділити Україні новий пакет військової допомоги на 750 млн євро. Йдеться про постачання ППО та артилерії.

Уряд вчора поінформував Раду із зовнішньої політики про новий пакет пожертвувань Україні на суму 5,6 мільярда крон (750 млн євро).

Зазначається, що з цієї суми зарезервовано 2,4 мільярда данських крон (321 млн євро) для ППО. Частина коштів також піде на безоплатну передачу Україні літаків F-16. Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен заявив, що в рамках пакета уряд також виділяє додаткові кошти для безпосереднього інвестування в українську оборонну промисловість.

Крім цього Україна отримає снаряди, протитанкові міни, а сам пакет допомоги став уже 18-м за рахунком. Троельс Лунд Поульсен сказав, що ситуація в Україні дуже серйозна.

"Немає сумнівів у тому, що українці потребують постійної та масової підтримки союзників. Цим пакетом ми посилаємо недвозначний сигнал як Україні, так і зовнішньому світу. Ми вносимо обидві пожертви зараз і готові масштабно і довгостроково інвестувати в українську оборонну промисловість. Їхня боротьба за свободу, як і раніше, залишається нашою боротьбою", - додав міністр.

Чоловікам для перетину кордону знадобиться ще один документ. У ДПСУ розповіли деталі

Уже з 18 травня інспектори ДПСУ в пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документа.

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, згідно з нормами законодавства в період дії воєнного стану або проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх на вимогу прикордонника в прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Демченко уточнив, що такий обов'язок передбачено змінами до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які наберуть чинності цієї суботи.

Ми не можемо втратити Харків, все, що нам потрібно - дві системи Patriot, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні для більш ефективної оборони Харкова потрібні сучасні системи ППО. Зокрема, буде достатньо двох Patriot.

"Ситуація дуже серйозна. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків. Все, що нам потрібно, - це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, хто винен в новому загостренні на Харківському напрямку, Зеленський сказав, що винен весь світ.

"Це винен весь світ. Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти", - сказав він.

В Мінекономіки скасували скандальний наказ і пообіцяли переглянути механізм бронювання

Міністерство економіки України скасувало бронювання для технологічних компаній, таких як Glovo, Favbet та Visa.

"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу", - заявила вона.

При цьому міністр розповіла, як виглядає процес бронювання.

"Поясню на прикладі цієї ситуації: зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації. Відомство визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті", - зазначила вона.

За словами Свириденко, після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки.

"На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників", - додала міністр.

Зазначимо, що напередодні з'явилася інформація, що Мінекономіки забронювало від мобілізації працівників компаній Glovo, Visa та Favbet та деяких інших технологічних компаній строком на шість місяців. Відповідний наказ опублікував народний депутат та член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Китай має зробити вибір між Путіним і Заходом, - Держдеп США

Китай має зробити вибір між російським диктатором Володимиром Путіним і країнами Заходу.

За словами представника Держдепартаменту США, США зробили догану Китаю за його триваючу підтримку Путіна, який у четвер прибув до Пекіна.

"Якщо Китай претендує на хороші відносини з Європою та іншими країнами, він не може продовжувати створювати найбільшу загрозу європейській безпеці", - заявив представник Держдепартаменту США.

Чиновник наголосив, що це позиція не тільки США, а й Європейського союзу, НАТО і G7. Путін здійснив свою першу поїздку після того, як "переобрався" на п'ятий президентський термін. Це відбувається на тлі спроб США продовжувати ізоляцію Росії.

При цьому представник Держдепартаменту заявив, що Росія докладе всіх зусиль, щоб продовжувати війну проти України навіть без підтримки Китаю. Також американський чиновник заявив, що жодна країна не повинна надавати Путіну платформу для пропаганди його агресивної війни проти України, і що США не можуть повернутися до звичайного бізнесу з РФ, закривати очі на явні порушення міжнародного права, які Росія вчинила в Україні. Їй необхідно понести відповідальність за воєнні злочини.

НАТО розглядає відправку військ в Україну, але не для участі в боях, - NYT

Союзники по НАТО поступово наближаються до рішення відправити в Україну свої війська. Їх використовуватимуть для навчання українських сил.

"Цей крок стане ще одним розмиттям попередньої "червоної лінії" і може більш безпосередньо втягнути Сполучені Штати та Європу у війну", - пише видання.

Журналісти пишуть, що Україні не вистачає сил для навчання військ, а становище на полі бою погіршилося через наступ росіян. Тому українські офіційні особи звернулися до своїх американських колег і колег з НАТО з проханням допомогти в навчанні 150 000 солдатів ближче до лінії фронту для більш швидкого розгортання.

Офіційно США не підтримали цю ідею, але голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун вважає цей процес неминучим. Браун заявив, що потенційно розміщенні інструктори НАТО в Україні можуть опинитися під загрозою, тому для їхнього захисту доведеться використовувати системи ППО, які Україна могла б використовувати поблизу поля бою.

При цьому Білий дім відмовляється відправляти в Україну навіть інструкторів і закликає своїх союзників по НАТО взяти з них приклад.