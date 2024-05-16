У ЗСУ показали, як українські солдати знищують окупантів на Bradley (відео)

Українські військові використовують бойові машини піхоти Bradley для знищення росіян на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Як зазначають у ЗСУ, Покровський напрямок залишається одним із найтяжчих на фронті.

Противник атакує позиції українських військ, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці. Все це за підтримки авіації, також безперервно працює й ворожа артилерія.

Тим часом бійці 47 окремої механізованої бригади стримують окупантів, у тому числі й завдяки американській техніці. Та роблять все можливе, аби завдати ворогу максимальних втрат.