Наводила ракети на Житомирську область: СБУ затримала російську агентку

Служба безпеки України затримала російську агентку, яка наводила ворожі ракети на Житомирську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

У ході спецоперації співробітники Служби безпеки затримали російську агентку у власному помешканні. У фігурантки вилучено мобільний телефон із доказами її контактів з агресором.

СБУ поетапно задокументувала її контакти з окупантами та вжила заходи для убезпечення місць дислокації Сил оборони на території регіону.

Також під час розвідувальних вилазок агентка звертала увагу на "адреси", поблизу яких періодично знаходилась військова техніка.

Для виконання ворожого завдання коригувальниця обходила місто та його околиці, де намагалась виявити місця найбільшого зосередження особового складу українських захисників.

Як повідомили у СБУ, серед головних цілей агресора були бойові підрозділи та логістичні склади Сил оборони.

Затримання агентів РФ

Нагадаємо, вчора у Вінницькій області Служба безпеки затримала рецидивіста, який працював на ПВК "Вагнера" та збирав дані про розташування українських військ.

Нещодавно Служба безпеки України затримала шістьох агентів РФ. Вони скоригували подвійний удар "Іскандерами" по багатоповерхівці у Покровську Донецької області.

Також ми повідомляли, що у Рівному затримали агента ФСБ РФ, який готував ракетні удари по місцях розташування ЗСУ.

Також у СБУ розповіли, як агенти, які працюють на ФСБ Росії, поводяться на допитах.

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