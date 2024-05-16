Росіяни обстріляли шахту в Донецькій області: поранено шість гірників
Шістьох гірників було поранено через обстріл шахти на Донеччині у четвер, 16 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго, Донецьку облпрокуратуру.
"Сьогодні зранку ворог завдав удару по території одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині. Поранено 6 шахтарів", - йдеться у повідомленні Міненерго.
Також обстрілом пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.
За даними Донецької облпрокуратури, о 10:45, окупаційна армія РФ обстріляла, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню "Смерч" с. Михайлівку Покровського району.
Обстріли шахт в Україні
Російські війська постійно обстрілюють важливі підприємства в Україні, зокрема й шахти. Так, у січні 2024 року через обстріл було знеструмлено відразу дві шахти. А в жовтні 2023 року окупанти завдали по шахті на Донеччині ракетного удару.
Зазначимо, що після окупації частини Донецької та Луганської областей у 2014 році окупанти привласнили частину вугледобувних підприємств. При цьому за даними на березень цього року на тимчасово окупованій території Луганської області росіяни почали розбирати обладнання шахт і вивозити все "вирізане".
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