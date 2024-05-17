Атака на оборонный завод в Туле и военная помощь Украине от Дании: новости за 16 мая

Вчера, 16 мая года, украинские дроны поразили оборонный завод в Туле, а Дания передала новый пакет военной помощи для ВСУ.

Война России против Украины: последние новости

Дроны ГУР поразили оборонный завод в российской Туле, - источники

Беспилотники украинской разведки поразили российское оборонное предприятие. Речь идет о заводе "Базальт" в Туле.

По данным источников, в ночь на 16 мая дроны ГУР Минобороны атаковали производственные мощности госпредприятия российского оборонного комплекса "Базальт" в Туле.

При этом российские пропагандистские СМИ отмечают, что в Тульской области этой ночью работала противовоздушная оборона. По словам оккупантов, якобы были сбиты два дрона. Из открытых источников известно, что "Базальт" в Туле - это одно из главных оборонных предприятий в России по созданию и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военного флота.

Производственные мощности находятся в Туле, Москве, Костромской области и в Красноармейске Московской области.

Дания выделила Украине 750 млн евро военной помощи. ВСУ получат артиллерию и ПВО

Дания вчера, 16 мая, решила выделить Украине новый пакет военной помощи в 750 млн евро. Речь идет о поставках ПВО и артиллерии.

Правительство вчера проинформировало Совет по внешней политике о новом пакете пожертвований Украине на сумму 5,6 миллиарда крон (750 млн евро).

Отмечается, что из этой суммы зарезервировано 2,4 миллиарда датских крон (321 млн евро) для ПВО. Часть средств также пойдет на безвозмездную передачу Украине самолетов F-16. Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен заявил, что в рамках пакета правительство также выделяет дополнительные средства для непосредственного инвестирования в украинскую оборонную промышленность.

Кроме этого Украина получит снаряды, противотанковые мины, а сам пакет помощи стал уже 18-м по счету. Троэльс Лунд Поульсен сказал, что ситуация в Украине очень серьезная.

"Нет сомнений в том, что украинцы нуждаются в постоянной и массовой поддержке союзников. Этим пакетом мы посылаем недвусмысленный сигнал как Украине, так и внешнему миру. Мы вносим оба пожертвования сейчас и готовы масштабно и долгосрочно инвестировать в украинскую оборонную промышленность. Их борьба за свободу по-прежнему остается нашей борьбой", - добавил министр.

Мужчинам для пересечения границы понадобится еще один документ. В ГПСУ рассказали детали

Уже с 18 мая инспекторы ГНСУ в пунктах пропуска в отдельных категориях граждан будут проверять наличие военно-учетного документа.

По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, согласно нормам законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Демченко уточнил, что такая обязанность предусмотрена изменениями в законы Украины "О правовом режиме военного положения" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которые вступят в силу в эту субботу.

Мы не можем потерять Харьков, все, что нам нужно - две системы Patriot, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине для более эффективной обороны Харькова нужны современные системы ПВО. В частности, будет достаточно двух Patriot.

"Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков. Все, что нам нужно, - это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут", - отметил он.

Отвечая на вопрос, кто виноват в новом обострении на Харьковском направлении, Зеленский сказал, что виноват весь мир.

"Это виноват весь мир. Они дали возможность Путину оккупировать. Но теперь мир может помочь", - сказал он.

В Минэкономики упразднили скандальный приказ и пообещали пересмотреть механизм бронирования

Министерство экономики Украины отменило бронирование для технологических компаний, таких как Glovo, Favbet и Visa.

"Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса", - заявила она.

При этом министр рассказала, как выглядит процесс бронирования.

"Объясню на примере этой ситуации: указанные компании обратились в профильное Министерство цифровой трансформации. Ведомство признало их критически важным на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Дія.Сіті", - отметила она.

По словам Свириденко, после этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки.

"На основе решения Генштаба, списки прорабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа, принимается решение о бронировании работников", - добавила министр.

Отметим, что накануне появилась информация, что Минэкономики забронировало от мобилизации работников компаний Glovo, Visa и Favbet и некоторых других технологических компаний сроком на шесть месяцев. Соответствующий приказ опубликовал народный депутат и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Китай должен сделать выбор между Путиным и Западом, - Госдеп США

Китай должен сделать выбор между российским диктатором Владимиром Путиным и странами Запада.

По словам представителя Госдепартамента США, США сделали выговор Китаю за его продолжающуюся поддержку Путина, который в четверг прибыл в Пекин.

"Если Китай претендует на хорошие отношения с Европой и другими странами, он не может продолжать создавать самую большую угрозу европейской безопасности", - заявил представитель Госдепартамента США.

Чиновник подчеркнул, что это позиция не только США, но и Европейского союза, НАТО и G7. Путин совершил свою первую поездку после того, как "переизбрался" на пятый президентский срок. Это происходит на фоне попыток США продолжать изоляцию России.

При этом представитель Госдепартамента заявил, что Россия приложит все усилия, чтобы продолжать войну против Украины даже без поддержки Китая. Также американский чиновник заявил, что ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны против Украины, и что США не могут вернуться к обычному бизнесу с РФ, закрывать глаза на явные нарушения международного права, которые Россия совершила в Украине. Ей необходимо понести ответственность за военные преступления.

НАТО рассматривает отправку войск в Украину, но не для участия в боях, - NYT

Союзники по НАТО постепенно приближаются к решению отправить в Украину свои войска. Их будут использовать для обучения украинских сил.

"Этот шаг станет еще одним размытием предыдущей "красной линии" и может более непосредственно втянуть Соединенные Штаты и Европу в войну", - пишет издание.

Журналисты пишут, что Украине не хватает сил для обучения войск, а положение на поле боя ухудшилось из-за наступления россиян. Поэтому украинские официальные лица обратились к своим американским коллегам и коллегам из НАТО с просьбой помочь в обучении 150 000 солдат ближе к линии фронта для более быстрого развертывания.

Официально США не поддержали эту идею, но председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун считает этот процесс неизбежным. Браун заявил, что потенциально размещенные инструкторы НАТО в Украине могут оказаться под угрозой, поэтому для их защиты придется использовать системы ПВО, которые Украина могла бы использовать вблизи поля боя.

При этом Белый дом отказывается отправлять в Украину даже инструкторов и призывает своих союзников по НАТО взять с них пример.