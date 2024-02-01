Атака на НПЗ у Санкт-Петербурзі та обмін полоненими між Україною та РФ: новини за 31 січня

Український дрон атакував Невський нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі. Тим часом Україна та Росія провели черговий обмін полоненими.

Більш детально про те, що сталося у середу, 31 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

Дрон ГУР атакував нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі, - джерело

Цієї ночі український дрон впав на території Невського НПЗ у російському Санкт-Петербурзі.

За цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони, повідомило джерело РБК-Україна у спецслужбах.

В Україну повернулися 207 українців із російського полону

Між Україною та Росією пройшов обмін полоненими. Додому повернулося 207 українців.

Серед українців, що повернулися додому, - воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, а також Національної поліції.

Вертольоти, БТРи та ракети: що у новому пакеті допомоги від Німеччини

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

Також новий пакет допомоги містить шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41 із запчастинами.

Екс-голова Верховного суду Князєв вийшов із СІЗО, - джерела

Екс-голова Верховного суду Всеволод Князєв вийшов із СІЗО, після того, як було внесено заставу.

На підозрюваного також наклали певні зобов'язання.

Країни ЄС вже заклали 21 млрд євро на військову допомогу Україні у 2024 році, - Борель

Європейський союз та країни-члени вже передбачили 21 мільярд євро на військову підтримку України цього року, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Він уточнив, що 21 млрд євро - це мінімум, оскільки ще не всі країни надали дані щодо планів допомоги Україні на цей рік.

Командувач Повітряних сил України натякнув на удар по Бельбеку у Криму

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на причетність ЗСУ до ударів по окупованому Криму.

США вже направили українським військовим бомби GLSDB, - Нуланд

Американські бомби GLSDB вже прямують на фронт для використання українськими військовими, заявила заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд.

Це відбувається у рамках допомоги від США.

У Британії затримали колишнього "губернатора" Севастополя, його судитимуть, - The Times

Національне агентство боротьби зі злочинністю Британії затримало колишнього "губернатора" окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова за ухилення від санкцій, пише The Times.

Це сталося у його будинку в Лондоні минулого тижня.