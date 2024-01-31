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У Британії затримали колишнього "губернатора" Севастополя, його судитимуть, - The Times

Британія, Середа 31 січня 2024 22:31
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У Британії затримали колишнього "губернатора" Севастополя, його судитимуть, - The Times Архівне фото: Дмитро Овсянніков (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Британії затримало колишнього губернатора окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова за ухилення від санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times і російське видання The Insider.

Зазначається, що це сталося в його будинку в Лондоні минулого тижня.

Йому висунуто обвинувачення в порушенні санкцій і відмиванні грошей.

Суд над Овсянніковим

Овсянніков постане перед судом 20 лютого. Його звинувачують в обході санкцій і відкритті рахунку в Лондонському банку, також у чотирьох платежах на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів і в зберіганні 77,5 тисяч фунтів стерлінгів злочинної готівки.

"Овсянніков є санкційною особою у Великій Британії, що накладає обмеження на його доступ до грошей і фінансових послуг", - пише видання.

Дмитро Овсянніков

Російський державний і політичний діяч. "Губернатор" Севастополя з 18 вересня 2017 до 11 липня 2019. Заступник міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації.

У квітні 2020 року виключений з партії "Єдина Росія" і знятий з посади після скандалу в Іжевському аеропорту.

Санкції проти Овсяннікова

Окупаційний "чиновник" ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну потрапив під санкції ЄС і США. У 2022 році Британія продовжила дію санкцій щодо Овсяннікова. Також він перебуває під обмеженнями в Україні, Канаді, Австралії та Швейцарії.

Однак торік Європейський союз скасував санкції щодо Дмитра Овсяннікова.

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