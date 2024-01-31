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Командувач Повітряних сил України натякнув на удар по Бельбеку в Криму

Бельбек, Середа 31 січня 2024 19:04
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Командувач Повітряних сил України натякнув на удар по Бельбеку в Криму Архівне фото: командувач Повітряних сил України Микола Олещук (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У вищому українському командуванні натякнули на причетність ЗСУ до ударів по окупованому Криму сьогодні, 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил України Миколу Олещука.

"А ви знали, що у складі Повітряних сил Збройних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації?", - пише Олещук.

За його словами, її штатним місцем базування є аеродром Бельбек.

"Українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідний аеродром. А поки що дякую всім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!", - додав він.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи.

Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі. Також у пабліках писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек" після вибухів та роботи протиповітряної оборони.

Пізніше росіяни заявили про те, що тимчасово окупований Крим, сьогодні, 31 січня, нібито намагалися атакувати десятками ракет.

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