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Країни ЄС вже заклали 21 млрд євро на військову допомогу Україні у 2024 році, - Боррель

Брюссель, Середа 31 січня 2024 18:35
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Країни ЄС вже заклали 21 млрд євро на військову допомогу Україні у 2024 році, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Європейський союз та країни-члени вже передбачили 21 мільярд євро на військову підтримку України цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля за підсумками зустрічі міністрів оборони країн ЄС.

Він нагадав, що країни-члени ЄС та європейські інститути передали Україні військове обладнання вартістю 28 мільярдів євро.

При цьому, за словами Борреля, на зустрічі міністрів оборони порушувалося питання зобов'язань щодо подальшої допомоги Україні у 2024 році.

"Згідно зі списком, наданим державами-членами, йдеться про 21 млрд євро на військову підтримку України, закладених до бюджетів на 2024 рік ", - розповів він.

Глава дипломатії ЄС уточнив, що 21 млрд євро - це мінімум, оскільки ще не всі країни надали дані щодо планів допомоги Україні на цей рік.

"Але йдеться про 21 мільярд на цей рік порівняно з 28 мільярдами у попередні два роки", - додав Боррель.

Заклик Шольця

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни Європи збільшити допомогу Україні у 2024 році.

Глава німецького уряду зазначав, що допомога Україні від Європи "не може залежати лише від Німеччини".

Варто зауважити, що Німеччина 2024 року планує витратити 8 млрд євро на допомогу Україні.

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Євросоюз Жозеп Боррель Допомога Україні Військова допомога
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