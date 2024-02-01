Атака на НПЗ в Санкт-Петербурге и обмен пленными между Украиной и РФ: новости за 31 января

Украинский дрон атаковал Невский нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге. Тем временем Украина и Россия провели очередной обмен пленными.

Более детально о том, что произошло в среду, 31 января, - в материале РБК-Украина .

Дрон ГУР атаковал нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге, - источник

Этой ночью украинский дрон упал на территории Невского НПЗ в российском Санкт-Петербурге.

За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны, сообщил источник РБК-Украина в спецслужбах.

В Украину вернулись 207 украинцев из российского плена

Между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Домой вернулись 207 украинцев.

Среди вернувшихся домой украинцев - воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, а также Национальной полиции.

Вертолеты, БТРы и ракеты: что в новом пакете помощи от Германии

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

Также новый пакет помощи содержит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запчастями.

Экс-глава Верховного суда Князев вышел из СИЗО, - источники

Экс-глава Верховного суда Всеволод Князев вышел из СИЗО, после того, как был внесен залог.

На подозреваемого также наложили определенные обязательства.

Страны ЕС уже заложили 21 млрд евро на военную помощь Украине в 2024 году, - Боррель

Европейский союз и страны-члены уже предусмотрели 21 миллиард евро на военную поддержку Украины в этом году, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он уточнил, что 21 млрд евро - это минимум, поскольку еще не все страны предоставили данные о планах помощи Украине на этот год.

Командующий Воздушных сил Украины намекнул на удар по Бельбеку в Крыму

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук намекнул на причастность ВСУ к ударам по оккупированному Крыму.

США уже направили украинским военным бомбы GLSDB, - Нуланд

Американские бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными, заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

Это происходит в рамках помощи от США.

В Британии задержали бывшего "губернатора" Севастополя, его будут судить, - The Times

Национальное агентство по борьбе с преступностью Британии задержало бывшего "губернатора" оккупированного Севастополя Дмитрия Овсянникова за уклонение от санкций, пишет The Times.

Это произошло в его доме в Лондоне на прошлой неделе.