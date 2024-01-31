США вже спрямували українським військовим бомби GLSDB, - Нуланд

Американські бомби GLSDB вже прямують на фронт для використання українськими військовими. Це відбувається у рамках допомоги від США.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна , про це заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила на брифінгу у Києві.

Вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення росіян українським захисникам вдалося деокупувати 50% територій, які намагався захопити агресор. Також значних збитків було завдано сухопутним військам РФ та Чорноморському флоту РФ. Це призвело до зростання української економіки від 4% до 5%, чому "країни світу мають позаздрити".

Також Нуланд наголосила, що США продовжують передавати Україні допомогу у сфері безпеки.

"Це включає нові інвестиції та нові системи озброєння, такі як легкі бомби малого діаметра (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB - ред.), які прямують на фронт, а також підтримку відновлення оборонно-промислової бази України та нашої власної, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати боротися з тими, хто хоче вкрасти свободу", - зазначила Нуланд.

Заступник держсекретаря розповіла, що у Києві вона спілкувалася про клімат для міжнародних інвестицій та продовження розвитку українських інституцій, що необхідно для боротьби з корупцією та тіньовою економікою.

Бомби GLSDB

Нагадаємо, ще вчора, 30 січня, Politico повідомляло про те, що сьогодні українські військові можуть отримати бомби GLSDB. Їх можна використовувати за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS. Дальність вогню - 150 кілометрів.

При цьому в міністерстві оборони США підтвердили наміри щодо таких постачань, але не назвали точних термінів передачі.