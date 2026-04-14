Атака на Новороссийск сработала: экспорт нефти из РФ упал до минимума за 8 месяцев, - СМИ

21:48 14.04.2026 Вт
Почему доходы Кремля все равно растут?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: нефтяной экспорт России упал (Getty Images)

Среднемесячный экспорт нефти из РФ упал до минимальных показателей за последние восемь месяцев. Главной причиной стал длительный простой терминала "Шесхарис" в Новороссийске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что в период с 16 марта по 12 апреля 2026 года объемы поставок составляли в среднем 3,22 млн баррелей в сутки, что является самым низким уровнем с августа 2025 года.

По сравнению с предыдущим отчетным периодом, среднесуточный экспорт сократился на 200 тысяч баррелей. Главным фактором падения стал простой терминала "Шесхарис" в Новороссийске, который прекратил работу на пять дней после атаки в ночь на 5 апреля.

Несмотря на физическое сокращение объемов, доходы агрессора продолжают расти благодаря мировому подорожанию сырья. В частности, в период с 16 марта по 12 апреля РФ зарабатывала 2,12 млрд. долларов в неделю, а с 9 марта по 5 апреля - 2,07 млрд.

Нефть марки Urals в Балтийском море подорожала до 95,83 долларов за баррель, в Черном - до 94,18 долларов. Стоимость российского сырья, уже доставленного в Индию, достигла 126,34 долларов за баррель.

Ключевыми потребителями остаются Китай, Индия и Турция. В то же время Bloomberg фиксирует усиление конспирации: российские танкеры все чаще скрывают реальные пункты назначения, указывая вместо них "Суэц" или "Порт-Судан", что значительно усложняет отслеживание конечных покупателей.

Напомним, в ночь на 5 апреля дроны ударили по Новороссийску - в сети появлялись видео пожара на терминале "Шесхарис". Кроме того, были сообщения о взрывах на объекте "Транснефти", где обслуживаются крупные танкеры.

Отметим, атаки продолжались и в последующие дни - согласно данным Генштаба ВСУ, в ночь на 7 апреля был поражен нефтяной терминал в порту Усть-Луга на Балтийском море.

Из-за ударов РФ временно приостанавливала отгрузку нефти через порты Приморск и Усть-Луга - инфраструктура получила повреждения, на объектах возникали пожары.

РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Лелич руководитель рубрик Политика и Мир