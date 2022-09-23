Окупанти використовують іранські дрони на всьому південному напрямку: як їх розпізнати

Російська армія активно використовує на всьому південному напрямку іранські дрони-камікадзе Shahed. Їх можна розпізнати, оскільки вони видають характерний звук під час польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона пояснила, що ці дрони літають досить низько, тому силам ППО важко їх виявляти. Проте звук їх двигуна схожий на звук мопеда, що дає можливість їх розпізнати та сховатися в укриття.

"Дрони дійсно специфічні, вони мають невисоку польотну дальність, тобто саме від землі. Вони можуть бути збиті і стрілецькою зброєю, але не дуже легкі для виявлення силами протиповітряної оборони. Тим не менш їх чути, їх двигун працює, як звук мопеда або бензопили", - сказала Гуменюк.

Речниця додала, що окупанти досить активно почали використовувати іранські дрони на півдні України.

"Частота використання таких дронів по півдня досить щільна. Минулого тижня було застосовано і по Нікополю два дрони таких, і по Очакову двічі така атака проводилася. По Миколаївщині минулої доби п'ять таких дронів летіло і чотири було збито", - підкреслила вона.

За словами Гуменюк, іранські Shahed можуть нести від 27 до 40 кілограмів тротилової вибухівки.