ЗСУ знищили чотири іранських дрона-камікадзе у Миколаївській області
Українським військовим вдалося знищити чотири іранських дрона-камікадзе у Миколаївській області протягом 22 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Повітряних сил ЗСУ.
Військовим зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" вдалося знищити декілька ворожих цілей на півдні України.
"Двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири російських дрона-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва", - заявиили військові.
Це трапилось ввечері 22 вересня у Миколаївській області.
Нагадаємо, що військові підтвердили використання росіянами іранських дронів-камікадзе.
Також, росіяни атакували іранським дроном-камікадзе Кривий Ріг.
Раніше повідомлялось, що отримані Росією іранські безпілотники створюють нові загрози для ЗСУ.
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