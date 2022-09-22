ЗСУ знищили чотири іранських дрона-камікадзе у Миколаївській області

Українським військовим вдалося знищити чотири іранських дрона-камікадзе у Миколаївській області протягом 22 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Повітряних сил ЗСУ.

Це трапилось ввечері 22 вересня у Миколаївській області.

Нагадаємо, що військові підтвердили використання росіянами іранських дронів-камікадзе.

Також, росіяни атакували іранським дроном-камікадзе Кривий Ріг.

Раніше повідомлялось, що отримані Росією іранські безпілотники створюють нові загрози для ЗСУ.

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